Mudurnu Muhtarlar Derneği’nin olağan genel kurul toplantısı, belediyenin düğün salonunda gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Birol Taşgın ve Hakkı Yiğit başkanlık için yarıştı. 76 köy muhtarının oy kullandığı seçimde 44 oy alan Birol Taşgın güven tazeledi. Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen, "Seçimde kardeşlik kazandı. Her ikisini de tebrik ediyorum. Mudurnu kazandı" dedi.

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