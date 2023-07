Kastamonu’da, birlikte yaşadığı iddia edilen kadının kocasını öldüren şahıs, tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, "Kendimi bir anda gerçekleşen olayın içinde buldum" dedi.

Olay, 17 Kasım tarihinde Kastamonu il merkezi İnebolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Can Köse’nin boşanma aşamasında olduğu eşi M.K.’nin, Ali C. ile birlikte cinayetin gerçekleştiği lokantada olduğu görüldü. Olay yerine gelen Muhammed Can Köse ile Ali C. ve M.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya Muhammed Can Köse’nin ablası M.C. de dahil oldu. Çıkan arbedede Ali C., yanında bulundurduğu silah ile Muhammed Can Köse’ye ateş etti. Kurşunun isabet etmesi neticesinde ağır yaralanan Muhammed Can Köse, olay yerinde hayatını kaybetti. Muhammed Can Köse’nin ablası M.C. de Ali C.’ye, kaçarken düşürdüğü silahla ateş etti. Jandarma ekiplerine cinayet şüphelisi olarak yakalanan Ali C. ve ayrıca kaçan şahsın arkasından ateş ettiği gerekçesiyle Köse’nin ablası M.C. gözaltına alındı. Tutuklanan şahıslardan M.C., avukatların yaptığı itiraz neticesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayın ardından tutuklu sanık Ali C. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde “kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” suçlarından açılan dava görülmeye devam etti.

“Kendimi bir anda gerçekleşen olayın içinde buldum”

M.K. ile aralarında gönül ilişkisi bulunmadığını ve kendisine ait pansiyonda konakladığını belirten cinayet zanlısı Ali C., “ Kendisini yaklaşık 1 haftadır tanıyordum. Beni sürekli ‘bulunduğum binada elektrik yok, internet yok’ diye arardı. Aramızda bundan başka hiçbir gönül ilişkisi yok. Kendimi bir anda gerçekleşen olayın içinde buldum. Dışarıda da sıkıntı içerisindeyim ama beraatimi istiyorum” diye konuştu.

“Sadece kardeşimi değil, hepimizi öldürdü”

A.C. hakkında en ağır cezayı almasını isteyen Muhammed Can Köse’nin kardeşi Melek Köse ise, “Katil, gelinimizin kanına girerek kardeşimin yuvasını yıktı. Kardeşim benim her şeyim. Sadece kardeşimi değil, hepimizi öldürdü, çocukları yetim kaldı. Muhammed olmasa da ben varım, savaşacağım, En ağır cezayı almasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Oğlunun ölümünden A.C.’nin suçlu olduğunu ifade eden Muhammed Can Köse’nin annesi Gülşan Köse, “Oğlumun namusuna göz dikerek ölümüne sebep oldu, en ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.