İnönü Belediyesi ve ilçede faaliyet gösteren fabrika yöneticileri ile düzenli olarak gerçekleştirilen değerlendirme toplantısınde bir araya geldiler.

İnönü Belediyesi ve ilçede faaliyet gösteren fabrika yöneticileri ile düzenli olarak gerçekleştirilen değerlendirme toplantısınde bir araya geldiler.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının bu ayki konuğu Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş oldu. Gündem konuları hakkında fikir alışverişinde bulunulan toplantı sonunda, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İl Tarım ve Orman Müdürü Gümüş’e, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü şube müdürlerine ve fabrika yöneticilerine değerlendirme toplantısına katılımlarından dolayı teşekkür etti.