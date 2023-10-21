Birlik Vakfı Kütahya Şubesi, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tarih Birliği Topluluğu öğrencilerini kahvaltıda bir araya getirdi.

Belediye sosyal Tesisleri’ndeki programa, Vali Musa Işın, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanı, YÖK İlme ve Talebeye Hizmet Ödülü Sahibi Prof. Dr. Salih Tuğ, Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, "İyi ki varsınız. Siz var olduğunuz sürece biz varız. Filistin’deki insanlık dışı durum bizleri çok üzüyor. Allah kardeşlerimize güç kuvvet versin, bir an önce bu zalimlerin elinden kurtarsın. Bizden maddi manevi ne isteğimiz varsa isteyin. Vakıf olarak her zaman yanınızdayız" dedi.

Etkinlikte DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Vali Musa Işın ve Prof. Dr. Salih Tuğ birer konuşma yaptı.