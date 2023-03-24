Birlik Vakfı Kütahya Şubesi tarafından kentteki depremzedeler için iftar programı düzenlendi.

Havuzbaşı Düğün Salonu’ndaki iftara Vali Vekili Mustafa Güney, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, SGK Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar, Birlik Vakfı Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Bilal Aydın, TMSF Kayyumu Bilal Cicavoğlu, Birlik Vakfı Kütahya Şubesi Başkanı Ali İhsan Özdemir ve bine yakın depremzede katıldı.

Protokol üyeleri, iftar programında depremzedelerle sohbet ederek, taleplerinin olup olmadığını sordu.

Başkan Ali İhsan Özdemir, "Depremzede kardeşlerimizle başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’in ilk günündeyiz ve ilk günü birlikte iftar yaptık. Allah tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Sizler bizim misafirimizsiniz" dedi.

Birlik Vakfı Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Bilal Aydın, "Vakfımızın, Ramazanın ayının ilk gününde depremzede kardeşlerimizi bir araya getirip iftar vermesi çok güzel oldu. Başkanımız Ali İhsan Özdemir beyi tebrik ediyorum, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

İftar sebebiyle Birlik Vakfı’na teşekkür eden depremzedeler, "Allah kimsenin başına vermesin böyle bir afeti. Allah devletimizi, milletimizin başımızdan eksik etmesin. Hizmetlerden memnunuz, herkesin Ramazan’ı mübarek olsun, herkesin hayırlı bir ay geçirmesini Allah’tan dilerim. Allah herkesin tuttuğu orucu kabul etsin” diye konuştular.

Program, depremzede çocuklara oyuncak dağıtımı ve pamuk şekere ikramı ile sona erdi.