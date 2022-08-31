Eskişehir Birlik Vakfının geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 450 öğrencinin katıldığı yaz okulu programının kapanış, sertifika ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Eskişehir Birlik Vakfının geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 450 öğrencinin katıldığı yaz okulu programının kapanış, sertifika ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen programda, öğrencilere temel dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim dersleriyle eğitim verildi. Erkek çocukları cuma günlerinde Kurşunlu camisine götürülerek uygulamayla Cuma namazlarının kavranması sağlandı. Ayrıca basketbol, geleneksel okçuluk, futbol, voleybol, taekwondo, robotik kodlama ve ebru kurslarıyla da çocuklara, yaz tatillerini eğlenceli bir biçimde değerlendirme fırsatı verdi.

Sertifika ve ödül tö program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Öğrencilerin hazırladığı dua, şiir ve koro gösterileriyle program devam etti. ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştiren kapanış, sertifika ve ödül törenine ,Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof.Dr. Emine Nur Günay, Eskişehir MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Razaman Erdağ, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Birlik Vakfı Şeref Başkanı Mustafa Keleşoğlu, Birlik Vakfı Şube Başkanı Murat Canözer, Yaz Okulları Koordinatörü Betül Düzgün, Gençlik Spor İl Müdürü Abdülselam Er, Eskişehir Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı İbrahim Akar ve çok sayıda öğrenci velileri katıldı. Program sonunda tüm ezberlerini tamamlayan öğrencilere çeyrek altın ve plaketler hediye edildi.