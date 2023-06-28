Birlik Vakfı Kütahya Şubesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) YKY yurtlarında misafir edilen deprem mağduru vatandaşlarla bayramlaşma programı düzenledi.

Birlik Vakfı Kütahya Şubesi Başkanı Ali İhsan Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın katıldığı programda yurtlarda kalan yaklaşık 100 depremzede kavurma ikram edildi. Bu arada, çocuklara çeşitli hediyeler ve bayram bahşişi verildi.

Başkan Özdemir, "Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ve Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ile birlikte üniversitenin yurtlarında misafir edilen deprem mağduru vatandaşlarımız ile bayramlaştık, soframızı paylaştık. Birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri de geride bırakacağız inşallah” dedi.