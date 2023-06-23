Bilecik Küçük Sanayi Sitesi yönetimi tarafından birlik beraberlik sağlamak amacıyla hali saha turnuvası düzenledi.

Yönetim ilk olarak 200 üyesine bir toplu mesaj göndererek, turnuvanın duyurusunu yaptı. Bunun içinde yapılan başvurulardan 5 takım oluşturuldu. Bilecik’te bir halı sahada başlayan turnuvada renkli sahneler yaşanırken, turnuva sonundan şampiyon takıma kupa takdim edilecek. Yapılan 2 maçlar sonunda B ve A takımı 4’er puanla ilk iki sırada yer alırken, E ve C takımları henüz puanla tanışamadı. D takımı ise; 3 puanla yer aldı.