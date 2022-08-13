Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hacı Bektaş-i Veli Derneği ve Kütahya İl Müftülüğü birlikte organize ettiği ’birlik lokması’ programı il protokolü ve vatandaşların katılımıyla belediye bahçesinde gerçekleşti.

Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hacı Bektaş-i Veli Derneği ve Kütahya İl Müftülüğü birlikte organize ettiği ’birlik lokması’ programı il protokolü ve vatandaşların katılımıyla belediye bahçesinde gerçekleşti.

Kütahya Belediyesi bahçesinde gerçekleşen programın açılışında konuşan Hacı Bektaş-i Veli Derneği Başkanı Niyazi Toğan yaptı. Toğan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ise konuşmasında birlik beraberlik mesajı verdi. Başkan Vekili Damcı, “Bugün belediyemizin ikamı olan birlik lokması ve il müftülüğümüzün ikramı olan aşure vesilesiyle bir araya geldik. Davetimize icabet eden tüm konuklarımıza teşekkür ediyor, hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum. Muharrem Orucunun Hz. Adem’den başlayarak tüm peygamberlerin yerine getirdikleri bir ibadet olarak bilinmektedir. Peygamberimizin torunu, İslam’ın kılıcı, ilmin kapısı Hz. Ali ve Peygamberimizin kızı, Hz. Fatma annemizin evladı, Hz. Hüseyin olmak üzere 72 mazlumun şehit şahadetleri bir yastır. Bundan dolayı muharrem orucunun diğer bir adı da yassı matemdir. Lokma, insanların kendi emeğini birlikte yaşadığı insanlarla paylaşmasıdır. Bunun amacı benlikten, beycilikten kurtulmak ve birlikte yaşadığı toplumun bir parçası olabilmektir. Diğer bir değim ile zincirin bir parçası olabilmektir. İşte bugün, bu vesile ile her kesimi birbirinden kıymetli toplumumuzu bir araya getirebilmek, siz kıymetli halkımızla bir olmak, birlik olmak ve birlik lokmamızı paylaşabilmek için buradayız. Yapılan tüm ibadetlerin kabul olmasını diliyor, etkinlikte emeği geçen ve burada bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, “Birlik lokmamız birliğimize ve beraberliğimize vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Birlik lokması organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gazel: "Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun"

Programda yer alan TBMM Divan Katip Üyesi, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, “Muharrem ayı tarihimiz açısından, Anadolu topraklarının tarihi açısından ve İslam tarihi açsından çok önemli bir aydır. İslam tarihinin çok önemli dönüm noktası olayları bu ayda gerçekleşti. Peygamberimizde Muharrem ayında yapılan ibadetlerin ne kadar önemli olduğunu, bu ayda tutulan oruçların ne kadar önemli olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda Kerbale’da yaşanan katliamda Muharrem ayında oldu. Hz. Hüseyin’i böyle bir günde, Hacı Bektaş-i Veli Derneğimizin önderliğinde, Kütahya Belediyemizin, Sağlık Bilimleri Üniversitemizin STK’ların birlikte yaptığı birlik lokması dağıtımında rahmetle yad ediyorum. Bu vesile ile bugün burada birlik ve beraberlik içerisinde toplandık. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın duası ile İl protokol üyeleri hemşehrilerimize pilav ve aşure ikramında bulundu.

Programa AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Vali Yardımcısı Aydın Börü, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Hacı Bektaş-i Veli Deneği Başkanı Niyazi Toğan, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri Kutlu Önal, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.