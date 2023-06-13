Asrın Felaketi olarak nitelendirilen ve 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin en yıkıcı etkisinin hissedildiği Adıyaman’a Birleşmiş Milletler tarafından temizlik aracı ve ekipmanları teslim edildi.

Birleşmiş Milletler’in küresel kalkınmayı ağı oluşturmak için başlattığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Kahramanmaraş depremlerinin en şiddetli bir şekilde vurduğu Adıyaman’a temizlik aracı ve ekipman desteği sağlandı. Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Louisa Vinton, bir sokak süpürme aracı, 110 adet katı atık konteyner ve 2 bin 500 adet kişisel koruyucu ekipmanı Adıyaman Belediyesine teslim etti. Büyükelçi Vinton, temizlik aracı ve ekipmanları, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla il dışında olmasından dolayı Belediye Başkan Vekili Abuzer Çelik’e teslim etti. Belediye tarafından ağırlanan Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Louisa Vinton, Bölge Koordinatörü Hamit Doğan, Adıyaman Belediyesi ile UNDP arasında katı atık yönetim planı çerçevesinde protokol de imzalandı.

Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Adıyaman Belediyesi Başkan Vekili Abuzer Çelik, “Bugün ilimize gelerek belediyemizi ziyaret eden ve çeşitli desteklerde bulunan büyükelçiye ve bölge koordinatörüne ilim ve belediyemiz adına teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletlerin ilimize hibe ettiği bu araçların devamının geleceğini de umuyoruz. Bundan dolayı sayın yetkililere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İmzalanan protokolün ardından Başkan Vekili Çelik, misafirlerine çeşitli hediyeler taktim etti.