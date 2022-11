Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol kaptanı Türk profesyonel basketbolcu Birkan Batuk, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileriyle bir araya geldi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol kaptanı Türk profesyonel basketbolcu Birkan Batuk, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileriyle bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan “Genç Ne Sever” projesi çerçevesinde GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen programda basketbolcu Birkan Batuk, öğrencilere seslenerek, deneyimlerini aktardı. Başarılı bir sporcu olmanın yolunun düzenli bir hayattan geçtiğini belirten Batuk, öğrencilerin sorularına da cevap verdi.

Batuk, “Düzenli bir sosyal hayat ve beslenmenin yanında iş disiplini ve biraz şansınız da varsa işler istediğiniz gibi ilerler. İyi bir sporcu olabilmek için kesinlikle bir düzen çerçevesinde hayatınızı yaşamınız gerekiyor. Zorlu süreçlerde yılmamak ve hemen pes etmemek lazım. Tabi her şeyden önce iyi bir insan olmak gerekiyor. İstediğiniz kadar iyi bir sporcu olabilirsiniz ama iyi biri değilseniz o başarının anlamı yok çünkü insanlar tarafından sevilmek çok önemli bunun yolu da iyi insan olmaktan geçiyor. Çevrenizdekilerle iyi bir iletişim kurmanız gerekiyor. İnsan her zaman mutlu veya güçlü duramıyor ama bu durumu karşı tarafa yansıtmamak gerekir” diye konuştu.

"Not alarak geleceğe hazırlık yapıyorum"

Örnek aldıkları bir sporcunun artı ve eksiklerini şimdiden not tutarak takibini yapmaları tavsiyesinde bulunan Birkan Batuk, konuşmasının devamında, "Şuan hoşunuza giden bir şey ileriki zamanlarda gitmeyebilir ya da tersi bir durum olabilir. Not tutarak sürekli yazıyor olmak önemli bir durum. Fotoğrafik hafıza unutulabilir ama yazılı bir şey daha geç unutulur. Bu durumu olabildiğince uygulamaya çalışıyorum. İlerleyen dönemlerde antrenör olmak istiyorum, şimdiden hazırlıklara başladım. Çalıştığım koçlarla neler yapıldığını not alarak kendimi geleceğe hazırlıyorum. Hedefi olanlar için bu durum doğru bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Yoğun çalıştığımız dönemlerde sosyal hayatımızda fedakârlık yapıyoruz. Çoğu zaman ailemizden ve sevdiklerimizden uzak kalmak zorunda kalıyoruz. Bunların hepsi bir fedakârlık olarak görüyorum. Bazen canımızın çektiği şeyleri değil de sağlıklı şeyler tüketiyoruz. Uyku düzeni çok önemli o yüzden uyku saatlerimize dikkat ediyoruz" dedi.

Hedefi olan insanın canı sıkılır

Maç veya antrenmanlarda karşılaşılan olumsuz durumlar karşısında sabırlı olunması gerekildiğini belirten Birkan Batuk, “Bu tür durumlarda fevri hareket ediliyorsa ya da aceleci davranılıyorsa yardım alınması gerektiğini düşüyorum. Hedefleri olan insanların canı sıkılır, hedefleri olmayan insanlar fazla umursamazlar. Psikoloji sporda önemli bir yere sahip” şeklinde konuştu.

GAÜN Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Yavuz Saka’nın yanı sıra akademisyen ve çok sayıda öğrencinin katıldığı programın sonunda GAÜN Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Musa Budak tarafından günün anısına basketbolcu Birkan Batuk ’a çiçek verildi.