Yüreğir Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk gününde ilçedeki 213 okulda ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere 11 bin beslenme çantası dağıttı.

Yüreğir Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk gününde ilçedeki 213 okulda ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere 11 bin beslenme çantası dağıttı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde ilçedeki 213 okulda ilkokul 1. sınıf öğrencilerine 11 bin beslenme çantası dağıttı.

Bu çerçevede İstiklal İlkokulu ve Prof. Dr. Salih Öven Çolakoğlu İlkokulu’nu ziyaret eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, bu yıl ilk kez okulla tanışan öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Çocuklara beslenme çantası armağan eden Başkan Kocaispir, tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Yeni sınıflarında oldukça heyecanlı oldukları görülen çocuklarla sohbet eden Başkan Kocaispir, “2022-2023 eğitim öğretim yılının ülkemize, Yüreğir’e ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ederim. Eğitime yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Yüreğir Belediyesi olarak aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımızın her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Sevgili yavrularımıza başarılarla dolu, mutlu bir eğitim hayatı diliyorum” dedi.

Başkan Kocaispir’e okul ziyaretlerinde Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik de eşlik etti.