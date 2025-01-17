Manisa genelinde 268 bin 630 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Eğitime verilen iki haftalık ara ardından ikinci dönem 3 Şubat tarihinde başlayacak. Bu sene birinci sınıflara karne yerine ilk kez gelişim raporu verildi.

Manisa genelinde 1.137 okulda 268 bin 630 öğrenci karne alırken, 19 bin 909 öğretmen de yarıyıl tatiline girdi. Eğitime verilen ara iki hafta sürecek ve ikinci dönem ise 3 Şubat tarihinde başlayacak.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yarıyıl Tatili nedeniyle, Şehzadeler ilçesindeki Karaoğlanlı İlkokulu’nda gerçekleştirilen Karne Dağıtım Töreni’ne katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Karne törenine Vali Vahdettin Özkan’ın yanı sıra Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Vali yardımcısı Aydın Memük, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Karaoğlanlı İlkokulu Müdürü Murat Arpacı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilere karnelerini veren Vali Özkan ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi ve karnelerini alan öğrencilere karne hediyeleri takdim etti. İlkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine bu sene ilk kez öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verildi.

Tören okulun konferans salonunda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından konuşan Vali Özkan, karne sürecinin öğrencilerin gelişimlerini değerlendirmeleri için önemli bir fırsat olduğunu belirterek “Karne, kişinin mevcut durumunu analiz etmesi için bir fırsattır; "Neredeyiz? Ne yaptık? Bundan sonra ne yapacağız?" gibi soruları sormamıza vesile olmalıdır. Bu değerlendirmeyi hep birlikte yapmalıyız. Hem anneler, babalar, kardeşler, öğretmenler, hem de öğrenciler kendimize düşen görevleri belirlemeli, bugüne kadar yaptıklarımızı gözden geçirmeliyiz. Hangi konuları daha iyi bir şekilde iyileştirmemiz gerektiğini düşünmeliyiz. Karne, bu fırsatı bize sunuyor.” dedi.

“Eğitim, geleceğe güvenle bakmamızı sağlar”

Eğitimde öğretmen, veli ve öğrenci iş birliğinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Vali Özkan, “Gelecek dönemlerde de çocuklarımızın başarısı için önemli olan, bireysel olarak mutlu olmamız, geleceğe güvenle bakmamız ve sosyal refah seviyemizin yükselmesidir. Bunun tam ortasında ise eğitim vardır. İyi bir eğitim almış olmak, eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi çok önemlidir. Devletimiz, hükümetimiz, ülkemizin dört bir yanına hem fiziki altyapısı ile iyi okullar, hem bilgi teknolojileri, hem de nitelikli öğretmenler istihdam ederek sizlere destek oluyor. Ama esas olan, öğrencilerimizin merak duygusunun teşvik edilmesidir. Annelerin, babaların eğitime verdikleri destek eğitimi çok daha iyileştirmektedir. Bu destek, çok daha sürdürülebilir bir eğitim ortamı oluşturur ve geleceğe güvenle bakmamızı sağlar.” şeklinde konuştu.

Öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden Vali Özkan, karne gününün hayırlı ve bereketli olmasını temenni ederek iyi tatiller diledi.

"Aldığınız karneler sadece birer sonuç değil"

Manisa genelinde 1.137 okulda 268 bin 630 öğrencinin öğrenim gördüğünü ve bugün yarıyıl tatiline girdiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Uğurelli konuşmasında, "Bir dönemin daha sonuna geldik. Yoğun bir çalışma, gayret ve emekle dolu bu süreci hep birlikte tamamladık. Öncelikle, öğrencilerimizi bu güzel çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Sevgili gençler, aldığınız karneler sadece birer sonuç değil; bu dönemde attığınız adımların, gösterdiğiniz gayretin ve karşılaştığınız zorluklarla baş etme becerinizin birer yansımasıdır. Önemli olan, karnenizin size bir değerlendirme olduğu kadar, yeni hedefler belirlemek için de bir rehber olmasıdır. Değerli velilerimiz, unutmayınız ki her çocuğun karnesi kadar, hayalleri ve potansiyeli de değerlidir. Onları yüreklendirmek, sevmek ve desteklemek en büyük hediyeniz olacaktır. Ve sevgili öğretmen arkadaşlarım, her biriniz bu dönemde öğrencilerimiz için ışık oldunuz. Fedakârlığınız ve emeğinizle geleceğimizi şekillendiren en kıymetli kişiler sizlersiniz. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Yeni döneme dinlenmiş, yenilenmiş ve daha büyük hedeflerle başlamamız dileğiyle hepinize iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından işaret dili eşliğinde mini konser, şiirler okunarak, halk oyunları gösterisi düzenlendi. Hazırlanan program, protokol üyeleri ve aileler tarafından ilgi ve beğeniyle izlendi.

Okulda gerçekleştirilen karne dağıtım töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Karne Dağıtım töreninde Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanlığı tarafından öğrencilere ve törene katılanlara pilav ve ayran ikramı gerçekleştirildi.