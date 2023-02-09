Aydın’ın Efeler ilçesinde vatandaşlar depremzedeler için seferber olurken, Aydınlı küçük Asrın’ın kumbarasından gönderdiği para ile birlikte yazdığı not görenleri duygulandırdı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde vatandaşlar depremzedeler için seferber olurken, Aydınlı küçük Asrın’ın kumbarasından gönderdiği para ile birlikte yazdığı not görenleri duygulandırdı.

Kahramanmaraş Depremi’nin ardından tüm Türkiye, tek yürek olurken, depremzedelerin yaralarını sarmak için Aydın’da da vatandaşlar adeta seferber oldu. Ağır kış şartları sebebiyle hayatın zorlaştığı afet bölgesinde, depremzedeler için harekete geçen vatandaşlar, Aydın’ın tüm ilçelerinde topladıkları atkıdan bereye, monttan sobaya kadar birçok temel ihtiyaç malzemesini tırlarla afet bölgesine gönderdi. Bu çerçevede merkez ilçe Efeler’de de vatandaşlar tek yürek olurken, küçük Asrın’ın büyük hareketi ise görenleri duygulandırdı. Kumbarasında biriktirdiği bir miktar parayı deprem bölgesine gönderilmesi için Kızılay’a teslim eden birinci sınıf öğrencisi Asrın, yazdığı notla da yürekleri ısıttı.

Depremzede arkadaşlarına seslenen ve kendi evlerine davet eden minik Asrın, notunda “Benim adım Asrın, Aydın’da yaşıyorum. 1-F sınıfına gidiyorum. Sizi çok seviyorum. Yalnız değilsiniz. Sevgilerle. Size kumbaramdan para gönderiyorum. Eviniz yıkıldıysa üzülmeyin, üşümeyin. Bizim evimize gelin. Benim okuluma da gidebilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

Yaşı küçük, kalbi büyük olan Asrın’ın yazdığı notu gören Kızılay yetkilileri ise “Yardım kampanyamız sırasında gelen bu not tüm kalpleri ısıttı. Sözün bittiği yer. Büyüksün Türkiye’m” diyerek küçük Asrın ve vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.