Kütahya’da ilkokul birinci sınıf öğretmen ve öğrencilerinin sınıfları bilgisayarlı kura ile belirlendi.

Kütahya’da ilkokul birinci sınıf öğretmen ve öğrencilerinin sınıfları bilgisayarlı kura ile belirlendi.

İlkokul birinci sınıf öğretmen ve öğrencilerinin sınıflarının belirlenmesi amacıyla bilgisayardan kuraları çekil. Kura çekimine katılan Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, hayırlı olmasını dileyerek kura çekimini bilgisayar ortamında başlattı. Daha sonra velilere hitap eden Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Uyum haftasında öğrencilerin okullarına alışmak amacıyla okullarına geldiklerini, okulu, sınıfı, öğretmen ve arkadaşlarını tanıdıklarını ifade eden Başyiğit böylece okullar açıldığında uyum sorununun en aza indiğini belirtti. Başyiğit, ilkokul ve ortaokul düzeyinde yardımcı kaynakların ulaştığını belirterek bazı yardımcı kaynakların okullara dağıtıldığını, geri kalanının ise bu hafta içinde dağıtılacağını dile getirdi.