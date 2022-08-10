Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü, Çevik Şube Müdürü ve Emniyet Müdür Yardımcısı görevinde bulunan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Ali Mert (52), kansere yenik düştü. Mert’in cenazesi bugün öğle namazının ardından memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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