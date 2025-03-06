DÜZCE(İHA) – Düzce’de gerçekleştirilen atletizm müsabakalarına 8 okuldan 93 sporcu katıldı. Sporcular ipi göğüslemek için kıyasıya mücadele ettiler.

Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında atletizm yıldızlar müsabakaları yapıldı. Düzce Üniversitesi Atletizm Pistinde 3-5 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan yarışmalara 8 okuldan 93 sporcu katılım sağladı. Yarışlar sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri yapılan tören ile verildi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.