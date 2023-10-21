Adana Eczacılar Odası tarafından düzenlenen ve Kozan Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı "Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" konulu Birinci Dioskorides Kongresi, Kozan Belediyesi Sineması’nda gerçekleştirilen ikinci günün ardından sona erdi.

Kongrede, tıbbi ve aromatik bitkilerin geçmişten günümüze önemi, bölgenin bitki çeşitliliği ve bu bitkilerin ilaç sanayine kazandırılması gibi konular ele alındı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Adana Eczacı Odası Kozan Temsilcisi ve geçen yıl yapılan Dioskorides Çalıştayı Yürütme Kurulu Başkanı Eczacı Hakan Can, Dioskorides’in Anavarza’da yaşamış ve bölgenin tıbbi bitkileri üzerine kapsamlı bir eser kaleme almış önemli bir bilim insanı olduğunu belirtti. Can, kongrenin hem Dioskorides’in mirasını yaşatmak hem de bölgenin tıbbi bitkileri açısından önemini vurgulamak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Adana Eczacılar Odası Başkanı Ömür Mürsel Yaldız’da, kongrenin önemine vurgu yaparak, "Dioskorides, tıbbi bitkilerin babası olarak kabul edilen ve eserleri bin beş yüz yıl boyunca Avrupa’da tıp ve eczacılık fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmuş bir bilim insanıdır. Biz de bu kongreyle hem Dioskorides’in mirasını yaşatmak hem de bölgemizin tıbbi bitkileri konusunda farkındalık oluşturduğu istiyoruz" dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan da, kongrenin Kozan için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Dioskorides, Anavarza’da yaşamış ve bölgenin tıbbi bitkileri üzerine önemli çalışmalar yapmıştır. Biz de bu kongreyle hem Dioskorides’in mirasını yaşatmak hem de bölgemizin tıbbi bitkileri konusunda farkındalık istiyoruz" diye konuştu.

Kongrede, farklı alanlardan uzmanlar tarafından tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine sunumlar yapıldı. Sunumlarda, bölgenin tıbbi bitkileri, bu bitkilerin ilaç sanayine kazandırılması ve Dioskorides’in eserleri hakkında bilgiler verildi.

Kongrenin sonunda, Adana Eczacılar Odası Başkanı Ömür Mürsel Yaldız tarafından Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ve Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’a hediye takdim edildi.

Kozan Kaymakamı Arslanköylü, kongrenin Kozan için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Dioskorides, Anavarza’da yaşamış ve bölgenin tıbbi bitkileri üzerine önemli çalışmalar yapmıştır. Biz de bu kongreyle hem Dioskorides’in mirasını yaşatmak hem de bölgemizin tıbbi bitkileri konusunda farkındalık istiyoruz" dedi.

Arslanköylü, kongrenin bölgenin tıbbi bitkileri açısından önemini vurguladığını belirterek, "Bu kongre, bölgemizin tıbbi bitkileri konusunda farkındalık oluşturmak, bu bitkilerin ilaç sanayine kazandırılması için yeni çalışmalara öncülük edebilir" diye konuştu.

Kozan Belediye Sineması’ndaki programın ardından kongre Anavarza Antik Kenti’nin gezilmesi ile sona erdi.