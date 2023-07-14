Adana Kozan’da belediye ev sahipliğinde birinci Dioscorides Kongresinin düzenleneceği belirtildi.

Kozan ve çevresinde yetişen tıbbı aromatik bitkilerin korunması ve ülke ekonomisine kazandırılması için geçen yıl ilk ki gerçekleştiren çalışmalar sonrasında bu yıl Kozan Anavarzalı Lokman Hekim Dioscorides adına kongre düzenlenecek. Kongre çalışmaları çerçevesinde Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ı ziyaret eden Dioscorides Kongre Yürütme Kurul Başkanı Ecz. Hakan Can bölgede yetişen tıbbı aromatik bitkilerin önemine değindi.

15 Mayıs 2022’de ’Çukurova’dan Dünya’ya Büyük Miras Dioscorides Çalıştayı’nın Kozan’da gerçekleştirildiğine dikkat çeken Can," Bu yıl yapılan bu çalıştayın devamı olan,I.Dioscorides Kongresi Ekim ayı içerisinde yapılacaktır. Bu program Dioscorides adı altında kültürel bir çalışma, hem de bilimsel bir toplantı olma niteliğindedir. Kongrede, Dioscorides’in yaşadığı dönemden bu güne bölgede yetişen tıbbi bitkilerin incelenmesi, günümüzde bölgemizde bulunan tıbbi bitkilerin son durumu, bu bitkilerin ilaç sanayide değerlendirilmesi için yapılacak çalışmalar ve tıbbi bitkiden ilaca dönüşümü sağlayan endüstriyel değerlendirilmenin yapıldığı, bunun için de birçok paydaşın bir araya geldiği önemli bir etkinlik gerçekleşecektir” dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise "Dünya Mirasımız Kozan Anavarzalı Lokman Hekim Dioscorides adına geçen yıl düzenlediğimizin çalıştayın devamı niteliğindeki 1.Dioscorides Kongresini ekim ayında Kozan’da yapacağız. Konuyla ilgili Eczacı Hakan Can ve kardeşi Hayati Can ile istişarelerde bulunduk. Dioscorides’in öneminin anlaşılması bizleri daha da mutlu ediyor’’ diye konuştu.