Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A, B ve C gruplarında 9. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A, B ve C gruplarında 9. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.
Kayseri 1. Amatör Küme’de bugün ve Pazar günü oynanacak olan 9. hafta karşılaşmaları ile heyecan sürecek. Bugün oynanacak olan 5 karşılaşma ile başlayacak olan heyecan Pazar günü oynanacak olan 8 karşılaşma ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Amatör Küme 9. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
19 Kasım 2022 Cumartesi
12.00 Kılıçaslan Yıldızspor-Sanayi Esnafspor: Suat Alptekin
16.00 Yeni Erciyesspor-Kayseri Yavuzspor: Yusuf Uğurlu
16.00 Demirspor-1966 Turanspor: Ahmet Çıtak
15.00 Kayseri İdman Yurdu-Talas Anayurtspor: Fatih Yıldırım
15.00 Talas Denizspor-Anadolu Yıldızları: Rıza Öztürk
20 Kasım 2022 Pazar
12.00 Cuma Uluçay Talasspor-İncesu Gençlik: Volkan Oğuz
16.00 Kafkasspor-Yerköyspor: Tolga Selvi
14.00 Güneşspor-İsmail Okumuş FK: Suat Alptekin
14.00 Bünyan Bld.-Sosun Birlikspor: Erol Eroğlu
11.00 Develi 1954 Gençlik-Göktürkspor: Halit Karacabay
14.00 Tomarza Bld.-K. Gençlikspor: Mustafa Kalaycı
11.00 Argıncık Esnafspor-Erkiletspor: Ömer Hürcan Yücel
15.00 Yahyalı Gençlerbirliği-Sindelhöyükspor: Furkan Ulu
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