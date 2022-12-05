Zonguldak’ta lise öğrencileri sokak hayvanlarını biriktirdikleri harçlıklarıyla mama alarak besledi.

Zonguldak’ta lise öğrencileri sokak hayvanlarını biriktirdikleri harçlıklarıyla mama alarak besledi.

Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 9 / A proje sınıfı sokak hayvanlarına kendi biriktirdikleri paralarla mama alarak onları besledi. Öğretmenleri Nupelda Dilek, Nurcan Cevahir ve Nazlıhan Güçlücan Kabacalı da öğrencilerini destekleyerek yanlarında oldu.