Kahramanmaraş’ta meydana gelen büyük depremin ardından, Antalya’nın Serik ilçesinde bir çocuğun biriktirmiş olduğu parayı, oyuncağı ile birlikte deprem bölgesine gönderdiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen büyük depremin ardından, Antalya’nın Serik ilçesinde bir çocuğun biriktirmiş olduğu parayı, oyuncağı ile birlikte deprem bölgesine gönderdiği ortaya çıktı.

Depremin en çok hissedildiği Kahramanmaraş’ta aşevlerinde kalan depremzedelere su dağıtımında bulunan Serik Orman İşletmesine bağlı ekipler, Serik’te toplanan yardımları Kahramanmaraş’taki depremzedelere dağıtırken unutulmaz bir an yaşadı. Ekipler, yardım kutularının içinde bulunan oyuncağa sarılı olan parayı fark etti. Gönderilen oyuncağa sarılı 45 TL yürekleri ısıtırken, depremzede bir çocuğa teslim edildi. Ekipler, yaşadıkları olay sonrası duygusal anlar yaşadı.