Balıkesir’in Bandırma ilçesinde uzun yıllar rahatsızlık geçiren yüzde 83 engelli raporlu ve yatağa mahkum olan vatandaşın yıllarca biriktirdiği paralar tedavülden kalkınca pul oldu.

Hayrettin Balkan (63) yaşadığı olaylar sonrası hem sağlığını hem de geleceğinin teminatı olan parasını kaybetti. Bandırmalı Hayrettin Balkan, yıllarca çalışarak kazandığı birikimi sağlık nedeni ile müdahale olanağı bulunmadığı bir süreçte yıllarca biriktirdiği parasını pul etti. Ayni zamanda epilepsi hastası olan Hayrettin Balkan bypass ameliyatı için yattığı hastanede kendisine 4 sten takıldı, 3 kez felç oldu. Aylarca yatağa bağlı olarak yaşamak durumunda kaldı.

Talihsiz adamın elinde olmadan yaşadığı zor günler sadece sağlığını almakla kalmadı, bu süreçte tedavülden kalkan paralar ise elinde kaldı. Geleceğinin teminatı birikimlerini dönemin Refah Partisi Merhum Genel Başkanı Necmettin Erbakan tarafından armağan edilen çantada biriktiren Hayrettin Balkan uzun ve yorucu sürecin ardından sağlığına kavuşup ayağa kalktığında ilk iş olarak adına oluşan borçlarını ödemek üzere çantasında biriktirdiği 350 bin Türk lirasını kullanmak isteyince korkunç gerçekle yüz yüze geldi. Hayrettin Balkan’ın yıllarca çantasında topladığı paralar yaşanan tedavül sonucu değerini kaybetmişti. Tedavülden kalkan Türk lirasının değişim sürecinin de dolması üzerine talihsiz adamı sadece hastalık değil, bir de yılların birikimi parasının kaybetmiş olmanın talihsizliği yaktı.