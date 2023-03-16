Eskişehir’de öğlen saatlerinde şiddetini arttıran yağmurun şehrin bazı bölgeleri birikintilere yol açması trafik akışını aksattı. Trafikteki araç sürücüleri su birikintilerinden dolayı zorluk yaşadı.

Eskişehir’de meteorolojinin tahminlerinde yer alan sağanak yağmur, geceden itibaren yağmaya başladı. Öğle saatlerinde şehir merkezinde hızını arttıran sağanak yağmur, yer yer birikintilere neden oldu. Eskişehir - Ankara karayolundan şehrin merkezine ilerleyen tahliye yolda biriken su ise dikkat çekti. Bahse konu yol ve şehir merkezindeki bazı noktalarda su birikintisinden geçen araç sürücülerinin dikkatli olduğu görüldü. Su birikintisine hızlı giren araçların ön camlarında çamurla kaplandığı gözlendi. Bazı vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı ve zor anlar yaşandı.