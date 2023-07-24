Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde İstanbul Karayolu bağlantı köprünün altında biriken molozlar su baskınına davetiye çıkarıyor

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinden geçen Karayolu köprünün altında biriken molozlar, yaşanabilecek bir şiddetli yağış sonrası bölgede su baskını yaşanmasına davetiye çıkarıyor. Köprünün altında biriken molozların bir an önce temizlenmesini isteyen vatandaşlar, “Önceki yağmurların sularının taşıdığı bu molozlar, bir sonraki yağmurların sularıyla köprüyü tıkayıp, bölgeyi sular altında bırakmadan yetkililer tarafından temizlenmeli” diye konuştu.