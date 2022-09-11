Afyonkarahisar’da kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada biri 3 yaşında 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada biri 3 yaşında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin-Çay karayolu Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. idaresindeki 54 FZ 527 plakalı otomobil, kavşakta A.K. yönetimindeki 16 AYC 053 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobiller refüje çıkarak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan araç sürücülerinden S.K. ile 3 yaşındaki M.K.’yı Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.