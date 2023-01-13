Trabzonlu İş İnsanı NKY Yönetim Kurulu Başkanı Birhan Emre Yazıcı, bordo-mavili takımın yaşadığı süreci taraftarların desteğiyle atlatılacağına inandığını söyledi.

Trabzonlu İş İnsanı NKY Yönetim Kurulu Başkanı Birhan Emre Yazıcı, bordo-mavili takımın yaşadığı süreci taraftarların desteğiyle atlatılacağına inandığını söyledi.

Birhan Emre Yazıcı, geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonluğa kolay ulaşılamadığını, stresli bir dönemden de geçildiğini vurguladı. Bunun da mental bir yorgunluğa yol açtığını belirten Yazıcı, "Şampiyonluk sürecini yönetmek kolay değildi. Stresli bir süreçten geçildi. Bu sezon için beklentimiz Trabzonspor’u daha iyi yerlerde görmek ama bu sezon itibarıyla şimdiye dek beklediğimiz havayı yakalayabilmiş değiliz" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, bordo-mavili takımın başında önemli başarılara imza attığını belirten Yazıcı, "Yönetimin ve camianın istikrardan yana tavır koyması çok önemliydi. Süreci toparlama adına yapılacak dokunuşlara , taraftarımızın desteğiyle atlatacağımıza inanıyorum. Başakşehir maçı yeni başlangıç adına büyük bir önem taşıyor. Yeni hikayeler yazmak için sabırlı olmamız gerekiyor. Sabırsızlık zarar verici olabilir. Bu sıkıntılı süreçten iyi bir dönüş yapacağımızı düşünüyorum" dedi.