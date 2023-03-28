Trabzonspor Projeler ve Sponsorluklar Sorumlusu Birhan Emre Yazıcı, Trabzonspor’un 18. başkanı seçilen Ertuğrul Doğan’ın liderliğinde kulübü bulunduğu durumdan en kısa sürede çıkartacaklarını ve buna yürükten inandığını belirterek, camiaya yeni güzellikler sunmaya çalışacaklarını söyledi.

Trabzonspor Projeler ve Sponsorluklar Sorumlusu Birhan Emre Yazıcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yazıcı, 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulu’nun Ramazan ayı olması ve tek listeyle seçime gidilmesine rağmen çok ciddi bir katılımla gerçekleştiğini belirterek, "Camiamıza, gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bu bizlerin sorumluluğunu daha çok arttırıyor. Trabzonspor’un bundan sonraki süreçte daha moralli ve güzel günlere ihtiyacı var. Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzla birlikte bu süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.

"Trabzonspor’u en kısa sürede bulunduğu durumdan çıkartacağız"

Yönetim kurulu ile birlikte çalışmalara başladıklarını dile getiren Yazıcı, "Önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmalarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceğiz. Trabzonspor’u bulunduğu durumdan en kısa sürede Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın liderliğiyle çıkartacağız. Buna biz yürekten inanıyoruz “ifadelerini kullandı.

"Ekonomiyi düzeltmek için çalışırken, yarışmacı takım kimliğimizden ödün vermeyeceğiz"

Trabzonspor’da bildiği işleri yapmak istediğini vurgulayan Birhan Emre Yazıcı, "Benim Trabzonspor’a karşı olan aşkımı ve sevgimi biliyorsunuz. Ben Trabzonspor’da en iyi bildiğim işleri yapmak isterim. Hizmet etmek istiyorum. Buraya faydamın dokunması için çok çalışacağım. Ekonomiyi düzeltmek için var gücümüzle çalışacağız ama Trabzonspor her zaman yarışan bir takımdır. Bundan asla ödün vermeyiz. Camiamıza yeni güzellikler sunmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.