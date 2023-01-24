Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bireysel sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği desteği verileceğini açıkladı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bireysel sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği desteği verileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine yüzde 50 hibe desteği sunma kararı aldı. Hibeye esas proje tutarı üst limiti gerçek ve tüzel kişiler için1 milyon TL olarak belirlendi. Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, damla, yağmurlama ve mikro yağmurlama, yüzey altı damla sulama başvurularında 60 gün, lineer veya center pivot, tamburlu sulama, güneş enerjili sulama, tarımsal amaçlı güneş enerji sistemleri ve akıllı sulama sistemleri başvurularında 90 gün olarak açıklandı. Hibe başvuruları 28 Şubat 2023 tarihine kadar alınmaya devam edilecek.