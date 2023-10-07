Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yüzde 50 hibe desteği ödemelerini gerçekleştirdi.

Eskişehir’de bugüne kadar 2 bin 295 projeye 53 milyon 145 bin 879 lira hibe desteği sağlandı. 2023 yılı Bireysel Sulama Sistemleri hibe destekleri; damlama sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama sulama ve tamburlu sistem yağmurlama sulama projeleri için başvurular yapılarak uygun bulunan 143 projenin toplam proje tutarı 23 milyon 246 bin 274 lira, hibe tutarı ise 11 milyon 623 bin 137 lira olarak hesaplandı.

143 projenin 97’sine ait 7 milyon 339 bin 523 lira 63 kuruşluk hibe tutarı işlemleri tamamlanarak çiftçilere ödemeleri yapıldı. Kalan 46 projeye ait 4 milyon 138 bin 913 lira 3 kuruşluk hibe tutarının ödenmesi için ödeme belgeleri Bakanlığa gönderildi.

Ayrıca 2023 yılında Ziraat Bankası faiz indirimli kredi başvurusu için 588 sulama projesine onay verildi.