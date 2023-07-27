Tasarruf finansman sektörünün yenilikçi şirketi Birevim, Redcase Mobil ile Tasarruf Finansman sektörüne yeni bir soluk getirdi. Sektörün ilk CRM uygulaması olan Redcase Mobil’i hayata geçiren Birevim, insan merkezli hizmet anlayışıyla çalışmaya ve dijital alandaki yatırım hedeflerini büyütmeye devam ediyor.

Tasarruf Finansman sektörünün yenilikçi yüzü Birevim, sektördeki ilk CRM uygulaması olan Redcase’in mobil versiyonunu geçtiğimiz günlerde tanıtarak kullanıma sundu. Düzenlenen lansman toplantısında, günümüzün değişen ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler üreterek sektöre öncülük etmeye devam edeceklerini söyleyen Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, “Zaman hepimiz için çok kıymetli. Öncelikli amacımız, aynı anda daha çok insana kaliteli hizmet vermek ve daha çok fayda üretmek. Tasarruf finansmanı deneyimini herkes için mümkün kılmaya ve hizmetlerimize ulaşılabilirliği artırmak için çalışanlarımızın işini kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Dijitalleşme yatırımlarımızı artırarak daha pek çok yeniliği sektörümüze kazandırmaya kararlıyız” dedi.

Sektörün dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz

Redcase Mobil’i, Birevim’in tasarruf finansman sektörüne sağladığı katma değerli bir ürün olarak tanımlayan Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen Redcase ve Birevim Mobil uygulamaları ile başlayan dijitalleşme sürecinin Redcase Mobil ile devam ettiğini belirtti. Orak, sözlerine söyle devam etti: “Dijitalleşme, hayatı herkes için konforlu ve verimli hale getiriyor. Birevim olarak, çalışanlarımızın ve tasarruf sahiplerimizin zamandan tasarruf etmesini sağlayan, süreçleri hızlandıran teknolojik yenilikleri çok önemsiyoruz. Biliyorsunuz, ‘birlikte kolay’ ve ‘birlikte tasarruf’ bizim için kilit kelimelerdir. Görevimiz, birlikte tasarruf anlayışını hayatın her alanında yaygınlaştırmak. Teknolojinin sunduğu imkanlarla, finansman kaynaklarına daha çok insanın erişimini kolaylaştırmak bizim en önemli misyonumuz. Dijitalleşme yatırımlarımızla zamandan tasarruf etmeyi sürdürecek, bu konuda da tasarruf finansman sektörünün kutup yıldızı olmaya devam edeceğiz.”

Redcase mobil ile süreçlerimizi daha verimli hale getiriyoruz

Lansman toplantısında, Redcase Mobil’in sunduğu avantajlar hakkında da bilgi veren Orak, “Sektörün ilk CRM uygulaması Redcase’i hayata geçirmemizin ardından Redcase’in mobil versiyonuna da ihtiyaç olduğunu fark ettik. Faz 2 ve Faz 3 çalışmaların ardından şubelerimizde pilot uygulamayı başlattık. Uygulamanın genel performansı, kullanım kolaylığı ve en çok talep edilen alanların geliştirilmesi konularında aldığımız geri bildirimlerden beslenerek yazılımı bugünkü haline getirdik ve kullanıma sunduk. ‘CRM’in cebe entegre edilmiş hali’ olarak tanımlayabileceğimiz Redcase Mobil, zamandan kazandırarak iş süreçlerini daha verimli hale getiriyor. Yazmadan sesli aktivite notları kaydetme, numara çevirmeden arama yapma, gelen aramaları aktivite ile tamamlama gibi işlevsel özelliklere sahip olan Redcase Mobil, zaman kazandırmakla kalmıyor, sağladığı doğru planlama ile performans verimliliğini de artırıyor” dedi.

Başlattığımız dijital dönüşümle sektörün büyümesini hızlandırıyoruz

Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak şu sözlerle süreci özetledi: “Dijital bir ürün geliştirirken insanı merkeze koyan bir anlayış ile çalışıyor olmamız, ihtiyaçlar ortaya çıktığında hızlıca o noktaya temas edebilmemizi sağlıyor. Geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğumuz Birevim Mobil ile ilgili geliştirme süreçleri sayesinde, bugün en az onun kadar güçlü bir uygulama olan Redcase Mobil’in lansmanını yapıyoruz. O süreçte edindiğimiz deneyimler, mobil uygulamalar geliştirme ve dijital entegrasyon konusunda elimizi ciddi anlamda güçlendirdi. Çünkü sektöre kazandırdığımız bu iki önemli uygulama birbirini destekledi. Birevim olarak hayal ettiğimiz her yeniliği, dijital tabanlı bir uygulamaya dönüştürebilecek alt yapıya ve nitelikli bir ekibe sahibiz. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum.”