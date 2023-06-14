Hayata geçirilen yatırımlarla Birecik’i daha konforlu ve güvenli yollara kavuşturan belediye ekipleri, 15 kırsal mahallede 125 bin 500 metrekare sathi kaplama çalışması tamamladı.

Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’ın talimatlarıyla çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan sıcak asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım çalışmalarını sürdüren ekipler, 15 kırsal mahallede daha yaptığı çalışma ile yolları konforlu hale getirdi. Aşağı Kuyucak, Akarçay, Duyduk, Aşağı Kakurtlu, Mengelli, Yaylacık, Kömağıl, Divriği Meyanca, Kural ( Asman), Haydar Ahmet, Haydar Ahmet ( Uzun kuyu), Haydar Ahmet ( Kısakuyu), Yuvacık ve Mezra Adalar mahallelerinde toplamda 125 bin metrekare sathi kaplama çalışması gerçekleştiren ekipler, köy içi evleri toz ve çamurdan arındırdı. Kısa süre içerisinde tamamladıkları yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunan ekipler, vatandaşlardan tam not aldı.

Daha önce de 36 kırsal mahallenin tamamında kilitli parke taş döşemelerinin yapıldığı Birecik’te, hizmetlerden memnun kalan vatandaşlar Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ve ekiplerine teşekkür etti.

Fen İşleri Müdürlüğünün merkez ve kırsal mahallerdeki hummalı çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği kaydedildi.