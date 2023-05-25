Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’ın talimatıyla kırsal mahallelerde sathi kaplama seferberliği devam ediyor.

Mahmut Mirkelam başkanlığındaki Birecik Belediyesi, gerek kent merkezinde gerekse de kırsalda yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Mirkelam’ın talimatı çerçevesinde harekete geçen Birecik Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsalda yaklaşık 110 bin metrekare sathi kaplama çalışmasına devam ediliyor. İlçeye bağlı Asman, Haydar Ahmet, Meyanca, Akarçay, Duyduk, Divriği, Kömağıl, Yaylacık, Mengelli, Aşağı Kakurtlu, Aşağı Kuyucak mahalleleri ile Haydar Ahmet Mahallesine bağlı Uzunkuyu ile Kısakuyu mezrası ve Mezra Adalar yolunda başlatılan çalışmalarla, toplamda 22 kilometre sathi kaplama çalışması yapılacak. Bazı mahallelerde sona eren çalışmalar, bazılarında ise hummalı şekilde devam ediyor. Ayrıca 32 mahallede de kilitli parke taşı döşeme çalışması yapıldı.

Birecik kırsalında gerçekleştirilen yol hizmeti hakkında açıklamada bulunan Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, "Yaptığımız rekor yol çalışması ile ilçemiz konforlu, güvenli yollara kavuşuyor. Kırsal mahallelerimizde yaptığımız ve yapacağımız yolların şimdiden Birecik’imize ve bu yolu kullanacak tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çok şükür, söz verdik, yaptık. Bunun da mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İnşallah tüm Birecik’imize güzel hizmetler yaparak yolumuza devam edeceğiz. Allah’ım yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.