Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Fırat’ın incisi Birecik ilçesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden çalışmaları Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ile birlikte inceledi. Başkan Beyazgül çalışmaların tüm ilçelerde hızla devam ettiğini aktardı.

Şanlıurfa’da altyapı, ulaşım, yeşil alanların artırılması, kentsel dönüşüm gibi vatandaş odaklı çalışmaları birer birer hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sahil ilçesi konumunda olan Fırat’ın incisi Birecik’i kalkındırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Birecik ilçesinde fen işleri ekipleri tarafından yürütülen sıcak asfalt çalışmalarıyla Birecik sahil yolu projesi ve Birecik modern hayvan pazarı çalışmalarını yerinde inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgiler aldı.

İlk olarak Birecik Hayvan Pazarı yapım çalışmalarının bulunduğu alanı Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ile birlikte inceleyen Başkan Beyazgül ardından Birecik sahil yolu projesi yapım çalışmalarını ve son olarak ilçenin önemli geçiş güzergâhı olan Demokrasi ve Fırat Caddesinde sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarını da yerinde gördü.

“Tüm ilçelerimizde çalışmalarımız aralıksız sürüyor”

Birecik ilçesinde olduğu gibi Şanlıurfa’nın 13 ilçesinde çalışmaların aralıksız devam ettiğinin altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “ Büyükşehir Belediyemizce yapımına başlanan Hayvan pazarında incelemelerde bulunduk. Orada ekiplerin çalışmalarını yerinde gördük. Ardından Birecik sahil yoluna giderek sahil yolu bundan bir müddet önce bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti. Aldığımız desteklerle de beraber sahil yolunu eski haline dönüştürüyoruz. Çalışmalar tamamlandığında o bölgeden insanlar huzur içerisinde geçebilecekler. Fen işleri ekiplerimiz de Demokrasi ve Fırat Caddelerinde sıcak asfalt çalışmalarına hızla devam ediyorlar. Çalışmaların ardından yan yolları da asfaltla buluşturarak ulaşımda konforu sağlamış olacağız. Birecik’te olduğu gibi diğer ilçelerimizde de çalışmalarımız hızla devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e ilçelerinde yapılan hizmet ve çalışmalardan ötürü teşekkür ederek çalışmalar çerçevesinde birtakım incelemelerde bulunduklarını aktardı.

Başkan Beyazgül ve Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam incelemelerinin ardından bölge esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini iletti.