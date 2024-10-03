Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 141 kişiye işlem yapılırken gözaltına alınan 13 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde polis ve jandarma ekipleri ortaklaşa narkotik operasyonu düzenlendi. Toplam 6 gün boyunca aralıksız olarak üst üste gerçekleştirilen operasyonlarda 141 hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan 13 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilirken, yapılan aramalarda 199 kilo esrar, 49 kilo skank, 700 gram metamfetamin, 152 gram eroin, 1 hassa terazi, 5 tabanca, 1 tüfek, 56 mermi, 18 adet elektronik sigara ve bir miktar bonzai ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca çalıntı olduğu belirlenen 1 araç ve 1 motosiklet ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 77 bin 885 Türk Lirasına da el konuldu.