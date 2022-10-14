Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’ın girişimleriyle, döşenecek 130 kilometrelik hat ve kurulacak dev depolarla ilçenin içme suyu ve kanalizasyon sonu tarihe karışacak.

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’ın girişimleriyle, döşenecek 130 kilometrelik hat ve kurulacak dev depolarla ilçenin içme suyu ve kanalizasyon sonu tarihe karışacak.

İçme suyu şebeke yapım çalışmalarına başlandığını belirten Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Birecik halkına verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Meydan Mahallesi’nde içme suyu şebeke döşeme çalışmalarına başlandı. Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İşleri (ŞUSKİ) Genel Müdürü Sait Güllüoğlu, çalışmaları yerinde inceledi. ŞUSKİ Genel müdürü Güllüoğlu, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mirkelam, Şanlıurfa’nın Batı’ya açılan ilçesi olan Birecik’in gelişmesi ve kalkınması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İlçedeki içme suyu sorununu ortadan kaldırmak ve kanalizasyon şebekesini güçlendirmek için büyük gayret sarf eden Mirkelam’ın girişimleri sonucu, ilçede beklenen adım atıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Avrupa Birliği Hibe Programı olan Frıt Fonları ile Birecik’teki içme suyu şebeke yapım işi için çalışmalara başladı. Birecik’te içme suyu şebekesi çerçevesinde 2 bin 500, 4 bin ve 10 bin tonluk depo ve 130 klomtrelik hat döşenecek. ŞUSKİ Genel Müdürü Güllüoğlu, içme suyu şebekesi yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı.

“Altyapı sorunu da ortadan kalkacak”

Mirkelam’ın çaba gösterdiği konulardan birisi de altyapı sorunu olduğu aktarıldı. Bunun için Avrupa Birliği Hibe Programı olan Frıt Fonlarından destek alındı. Birecik’teki altyapı sorununu tamamen çözüme kavuşturmak için kanalizasyon şebekesi yapım işi çalışmalarına da kasım ayında başlanacağı bildirildi. Projenin ihale bedeli, 7 milyon 250 bin EURO olarak açıklandı.

’’Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz’’

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, seçim döneminde verdikleri vaatleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, hemşerilerinin yaşam kalitesinin artması için durmadan çalıştıklarını söyledi. Mirkelam, “Birecik’te içme suyu probleminin ortadan kaldırılması için çalışmalara başlandı, bunun için kazılar yapılıyor. Bu nedenle vatandaşlarımız bazı mağduriyetler yaşayabilir, bu anlamda kendilerinden sabırlı olmalarını istirham ediyorum. İnşallah yapılacak çalışmaların ardından ilçemizin içme suyu sorunu tarihe karışacaktır, şimdiden Birecik için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kanalizasyon şebekesi ve atık su arıtma tesisi projeleri için de yakın zamanda çalışmalara başlanacağının aktaran Mirkelam, yapılan bu hizmetlerdeki katkılarından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ŞUSKİ Genel Müdürü Said Güllüoğlu’na teşekkür etti.