11 Temmuz Birecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesinde düzenlenen törene Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çalış, AK Parti İlçe Başkanı Halil Yavuz, şehit ve gazi dernekleri ile STK temsilcileri ve kamu kurum amirleri katıldı.

Çelenk sunumu istiklal marşı ardından bir konuşma yapan Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, ”Bugün 11 Temmuz. Bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan, emperyalist güçlere unutamayacakları bir dersi verdiğimiz gündür. Bugün Birecik’imizin gurur günüdür, bayramıdır. Bayramımız kutlu olsun. Birecik’te, Kasım 1918’de İngilizlerin işgali ile başlayan esaret, 6 ay sonra Fransızlarla devam etti. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan Kurtuluş mücadelesinde, esareti kabul etmeyen kahraman ceddimiz, Birecik’te milli kurtuluşa gönül verenlerin mücadelesiyle, dut ağacından yapılan topla işgalcileri geri püskürterek 11 Temmuz 1920 tarihinde muzaffer olmuştur. Milli mücadelede ve sonrasında bu vatan uğruna şehadet şerbeti içen tüm Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Vatanımızı ve milletimizi işgalden kurtaran ceddin torunları olarak emanete sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Rabbim, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın, Şerefli Türk Bayrağını gönderden indirmek isteyenlere fırsat vermesin” diye konuştu.