Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Birecik ilçesi için başlattığı 130 kilometrelik içme suyu şebeke yapım işi projesi devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Birecik ilçesi için başlattığı 130 kilometrelik içme suyu şebeke yapım işi projesi devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün üzerinde önemle durduğu alt yapı hizmetlerinden olan içme suyu projelerinin bir yenisi de Birecik ilçesinde aralıksız sürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa’nın 100 yıllık altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek adına çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor. Her ilçeye adil hizmet anlayışı ile hareket eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Birecik İlçesi içme suyu şebeke yapım işi projesi için 130 kilometrelik hat döşemesi, 2 bin 500 metreküp, 4 bin metreküp ve 10 bin metreküp olmak üzere toplamda 3 adet içme suyu deposu için çalışmalarına devam ediyor.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Birecik ilçesinde uzun yıllardır yaşanan içme suyu eksikliğini gidermek için başlattığı çalışmaları vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimi için ilçenin tamamını çevreleyecek şekilde tasarlanan projeyle hat döşeme çalışmalarını sürdürerek kısa bir sürede bitirmeyi planlıyor.