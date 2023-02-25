DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şubesi yeni Başkanı Özgür Sağlam ve yönetimi ihracat yapan üye firmaları ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şubesi yeni Başkanı Özgür Sağlam ve yönetimi ihracat yapan üye firmaları ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.

Kamu yararına dernek statüsüne sahip güçlü bir sivil toplum kuruluşu olan MÜSİAD Düzce Şubesi yeni Başkanı Özgür Sağlam ve yönetim kurulu üyeleri, tek tek üyeleri geziyor. Düzce’nin en eski sanayi kuruluşlarından olan yaşam alanlarına yenilik katan 10 fazla ülkeye ihracat yaparak üretime destek olan Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir ile bir araya geldiler. Ardından ise Düzce’nin suyunu dünyaya içiren Asya Su Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Gülay’ı yerinde ziyaret ettiler.

Özgür Sağlam, “Üyelerimizi tek tek ziyaret ederek bizden varsa taleplerini dinliyoruz” dedi.