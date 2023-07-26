Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde yetişen ve birçok ülkeye ihraç edilen kiraz, bu yıl ağaç başına ortalama 35 kilogram verim vermesinden dolayı üreticinin yüzünü güldürdü.

Mihalıççık’ta akla akla gelen şeylerden biri olan kirazda son yılların en verimli hasat dönemi yaşanıyor. Hasat dönemi öncesi alınan yağışlar, yüksek verimde en etkili unsur olduğu düşünülüyor. Genel olarak Mihalıççıklı üreticiler ağaç başına 30 ila 40 kilogram arasında, dönümden ise 2 ton verim elde ediyor. İlçede yetişen kirazın yüzde 90’ı Almanya, İngiltere, Japonya, Çin başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.