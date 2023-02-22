Diyarbakır’da Kahramanmaraş merkezli depremlerle yıkılan ve birçok kişiye mezar olan Diyar Galeria İş Merkezi’nin yıkımına başlandı.

Diyarbakır’da Kahramanmaraş merkezli depremlerle yıkılan ve birçok kişiye mezar olan Diyar Galeria İş Merkezi’nin yıkımına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen 11 ilden biri olan Diyarbakır’da 1’i boş 7 yapı yıkıldı. Dolu olan 6 yapıdan 414 vatandaş hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Diyar Galeria İş Merkezi, 4 blok üzerinde iş yeri ve konut olarak kullanılan 10 katlı bir yapıydı. Deprem ile birlikte yıkılan 2 blokta onlarca kişi hayatını kaybetti.

Günlerce süren kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla yapının yıkılması için resmi süreç başladı. Sürecin tamamlanmasıyla hasarlı olarak ayakta kalan diğer blokların da yıkımına başlandı.