Sason ilçesi İncesu köyünde yaşayan ve geçimini arıcılık yaparak sağlayan Mehmet Hadi Yıldırım, koruyucu kıyafetleri olmadan yarı çıplak halde arı kovanlarının arasında korkusuzca dolaşıyor, kovandan ayrılan arıları elleriyle ve vücudunun çeşitli yerlerinde oturmalarını sağlayarak kovanlarına geri taşıyor. Binlerce arıyı çıplak vücudunda taşıyan arıcıyı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Batman’da yıllardır arıcılık yapan Mehmet Hadi Yıldırım, kovandan çıkan binlerce arıyı koruyucu kullanmadan elleri ve vücuduyla taşıyarak kovanlarına geri götürüyor.

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