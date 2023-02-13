Kocaeli’de 2004 yılında lösemi teşhisi konulan ve ailesinin verdiği hukuk mücadelesi sonrasında Almanya’da ilik nakli yapılan Esin Köse, yakalandığı yumuşak doku kanseri sebebiyle yaşamını yitirdi. Hayatı mücadeleyle geçen Köse, son yolculuğuna uğurlandı. Genç kız ve ailesi, yıllar önce başlattıkları mücadele sayesinde mahkeme kararıyla mevzuatla ilgili yasal değişiklik yapılmasını sağlamış ve o dönemki ismiyle SSK’lıların yurt dışında tedavi olmalarının önünü açmıştı.

Kocaeli’de 2004 yılında lösemi teşhisi konulan ve ailesinin verdiği hukuk mücadelesi sonrasında Almanya’da ilik nakli yapılan Esin Köse, yakalandığı yumuşak doku kanseri sebebiyle yaşamını yitirdi. Hayatı mücadeleyle geçen Köse, son yolculuğuna uğurlandı. Genç kız ve ailesi, yıllar önce başlattıkları mücadele sayesinde mahkeme kararıyla mevzuatla ilgili yasal değişiklik yapılmasını sağlamış ve o dönemki ismiyle SSK’lıların yurt dışında tedavi olmalarının önünü açmıştı.

Kocaeli’de 2004 yılında rahatsızlanan Esin Köse’nin (26) ilik nakli olması gerektiği belirlendi. Köse, o dönemki adıyla SSK’ya bağlı sigortalıların eş ve çocuklarının SSK kanalıyla yurt dışına gitmesine ve tedavi olmasına mevzuatın izin vermemesi sebebiyle yurt dışına gidemedi. Köse ailesi, o dönem hukuk mücadelesi başlatarak, mahkeme kararıyla mevzuatla ilgili yasal değişiklik yapılmasını sağladı. Bunun üzerine Esin Köse ve ailesi Almanya’ya gitti. Almanya’da gerçekleşen kontrollerden sonra Esin Köse’ye 23 Nisan 2005 tarihinde Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde gönüllü bir Alman öğretmenden alınan kemik iliği nakli yapıldı. Ancak SSK yönetiminin Almanya’daki tedavi süresi ile bazı harcamaları sınırlandırması ve ailenin maddi imkanlarının yetersiz olması sebebiyle Esin Köse, Almanya’dan erken dönmek zorunda kaldı. Bir süre daha tedavisine devam edilen ve operasyonlar geçiren Köse, sağlığına kavuştu. Esin sayesinde birçok SSK’lının eş ve çocuklarına da yurt dışında benzer tedavilerin yapılmasının yolu açıldı.

Kanser peşini bırakmadı

17 yıl aradan sonra Esin Köse bu kez de yumuşak doku kanserine yakalandı. 2022 yılında İstanbul’da özel bir hastanede tedavi gören Esin Köse’nin Kocaeli Üniversitesi’nde de tedavisine devam edildi. Genç kız, 3 haftalık yaşam mücadelesini dün akşam kaybetti. Köse’nin cenazesi, İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi’nde bulunan Fevziye Camii’nde kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı’na defnedildi. Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olan 26 yaşındaki Köse’nin Almanca, İngilizce ve Rusça bildiği öğrenildi.

"Bir sürü insan onun sayesinde yurt dışına çıkabildi"

Esin’in hayat dolu bir genç olduğunu ifade eden babası Ahmet Hikmet Köse, "Esin benim kızım olduğu için demiyorum. Son derece düzgün, müthiş dirençli, iradesine sahip bir çocuktu. Türkiye’deki o zamanki tanımıyla söylersek SSK’lıların yurt dışı tedavilerinin önünü açmış oldu. Bir sürü insan Türkiye’de yapılamayan tedaviler için onun sayesinde yurt dışına çıkabildi. Bu bizim bir hukuk mücadelesi ve sizler gibi kitle iletişim organlarının desteğiyle de oldu. Esin gayet iyiydi. Liseyi, üniversiteyi bitirdi. Yüksek lisansa hazırlanıyordu. 2022 yılında Mart ayının sonunda böyle bir şeyle karşılaştık. Son derece kritik bir bölgede bir tümör gelişti sarkom denen. Bir operasyon gerçekleştirildi. Sonra Kocaeli Üniversitesi’nde tedavi gördü. Sonra tekrardan nüksetti. 15 Kasım’da ikinci operasyonu geçirdi. Bu 8 buçuk saat süren bir operasyondu. Tekrardan aynı süreçlerden geçti. Üçüncü kez nüksetti ve bunun sonucunda yavaş yavaş boynuna kadar tamamen felç oldu. Hiçbir yanlış yapılmadı. Doktorlardan son derce memnunuz ve müteşekkiriz. Esin’in o uzun mücadelesinde bize destek oldular. Yoğun bakımda kalmıştı. 3 hafta bilinci kapanmıştı, pazar akşamı saat 20.00’de kaybettik" dedi.