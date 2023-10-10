Uşak Belediyesi tarafından kurulan ve Zübeyde Hanım Caddesi’nde bulunan Kadın El Emeği Pazarı’nda birbirinden özel ürünleri vatandaşlarla buluşturan Zümra Kadın Kooperatifi, 15 Temmuz Şehitler Meydanında stantlarını açtı.

Ürünleriyle şehrin hafızasında yer alan Zümra Kadın Kooperatifi’nin yanı sıra kadın el emeği pazarına evde üreten kadınlar da dahil edildi. Bir yandan aile ekonomisine katkı sağlayan ve daha geniş bir kitleye hitap eden kadınlar diğer yandansa sosyalleşme imkânı buldu. Yöresel lezzetlerden renkli el işlemelerine kadar birçok ürünün yer aldığı Zümra Kadın El Emeği Pazarı, 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Başkan Çakın kadınların yanında

Gerçekleştirdikleri projelerle kadınların daima yanında olduklarını gösteren Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da Kadın El Emeği Pazarı’na ziyarette bulundu. Stantları gezerek ürünleri inceleyen ve emekçi kadınlarınla sohbet eden Başkan Çakın, bol kazançlar diledi.

Özellikle dışarıda çalışma imkânı bulamayan kadınlar için evde üretimi resmileştiren Zümra Kadın Kooperatifi, Uşak genelinde evde üretim gerçekleştirdiği halde satış aşamasında gerekli alanı ve fırsatı bulamayan kadınların yanında oluyor. Bu kapsamda Zümra da dahil olmak üzere 3 gün boyunca toplamda 100’e yakın kadın stant açarak ürünlerini sergileme imkânı bulacak.

Kadınlar kendilerine sunulan fırsatlardan memnun

2 senedir Zümra Kadın Kooperatifi bünyesinde yer alan Gülin Suyol Altınbilek, “Bu tarz organizasyonlarda bulunmak bizler açısından çok avantajlı. Çevre edinmenin yanı sıra, kendi imkanlarımız ve imkanlarımız ile kendi paramızı kazanıyoruz. Yeni siparişler alıyoruz. Bu fırsatı bize veren Belediye Başkanımız Mehmet Çakın’a teşekkür ederiz.” dedi.

Pazarda standı ile yer alan Serpil Çoban ise “Ben senelerdir üreten bir insanım. Başkanımız el emeği pazarını açınca bizim için bir avantaj oldu. Başkanımız Mehmet Çakın’a çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben 20 senedir evde üretiyorum ve hep bir başkanın gelip evde oturan kadınlara da fırsat vermesini istiyordum. Şimdiyse fırsat ayağımıza kadar geliyor çok memnun ve çok mutluyum.” dedi.