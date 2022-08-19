Aydın’ın Kuşadası ilçesi merkezli Su Üstünde markası, sabır ve el işçiliğinin birleştiği gemi modeli maketlerinin üretimi ve satışı ile tüm Türkiye’ye yayılıyor.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi merkezli Su Üstünde markası, sabır ve el işçiliğinin birleştiği gemi modeli maketlerinin üretimi ve satışı ile tüm Türkiye’ye yayılıyor.

Su Üstünde markası yüzlerce çeşit gemi model ve maketleri ile mağazasına giren ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Sabır ve el işçiliğinin birleştiği gemi modeli maketçiliğinin en güzel örnekleri 6 ana kategoride yüzlerce model ile müşterilerine mağaza ve internet sitesi üzerinden satış yaparak tüm Türkiye’ye gönderim sağlıyor.

Kuşadası’nda bulunan mağazası ve internet sitesinden yolcu gemisi maketlerinden, tarihi gemi maketlerine, yelkenli tekne maketlerinden süper yat maketlerine, donanma maketlerinden balıkçı tekne maketlerine kadar çok geniş ürün yelpazesi yer alıyor. Su Üstünde deniz konseptli hediyelik eşya, dekoratif gemi söküm ürünlerinin yanında ürün yelpazesinde en fazla ürün adetini oluşturan kategorisinin gemi maketleri bulunuyor. Türkiye’nin birçok noktasında gemi maketi ve modelciliği konusunda uzman ustalar ile tamamen el yapımı olarak üretilen gemi maketleri yoğun ilgi görüyor. Su Üstünde mağazasının yanında internet sitesi üzerinden 6 ana kategoride yüzlerce model ile müşterilerin buluşturulduğu Su Üstü’nde mağazasında gemi maketlerinde çok farklı seçenekler sunuluyor. Bu seçenekler içinde herkesçe bilinen gemi modellerinin yanında çok ender bulunan modeller de yer alıyor.

Türkiye’de gemi projelerinden orijinal ölçülerine sadık kalınarak küçültülmüş çok değerli bir iş olan gemi modelciliğinin yanında ölçülere sadık kalınmadan gemilerin benzerinin yapıldığı gemi maketçiliğin de yapıldığını ama gemi çeşitliliği bakımından uzmanlık istediği için genellikle tek kategoride gemi maketi yapıldığını belirten yetkililer, “Gemi maketçiliğinde her kategori ayrı bir uzmanlık istiyor. Donanma modeli maketleri yapan bir usta yelkenli gemi maketi yapmakta zorlanıyor veya yolcu gemisi maketlerinde usta olan kişi bir yat maketi yapma konusunda zorlanabiliyor. Biz, her kategoride ayrı ayrı uzman olan ustalarımız ile hem popüler olan gemi maketlerini hem de sipariş üzerine özel üretim maketleri ve modelleri yapabilmekteyiz. Bu özelliğimiz bizi gemi maketi koleksiyonu ve ürün yelpazesinde ön plana çıkarıyor” diyerek gemi maketlerine ilgisi olan herkesi Su Üstünde mağazasına veya internet sitelerine ziyarete davet etti.