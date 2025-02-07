Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli orta saha oyuncusu Birama Toure’yi kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Toure, "Türkiye’de ve Manisa’da olduğum için mutluyum. Buraya başarılı olmak için geldim" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, dış transferde Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Birama Toure ile yarım sezon kiralık olarak sözleşme imzaladı. İmza törenine Manisa FK Sportif Direktörü Serkan İşyapan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Birama Toure, "Öncelikle Türkiye’de ve Manisa’da olduğum için mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Manisa Futbol Kulübü ile başarılar elde etmek için buradayım. En kısa sürede görev alıp takımıma katkı sunmak istiyorum" dedi.

Serkan İşyapan: "Toure, takımımızda görmek istediğimiz bir oyuncuydu"

Birama Toure’yi takımda görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa FK Sportif Direktörü Serkan İşyapan, "Birama Toure, takip ettiğimiz, kadromuza katmak istediğimiz bir isimdi. Fransa Ligue 1’de uzun yıllar forma giymiş tecrübeli bir isim. Takımımıza çok önemli bir güç katacağına inanıyoruz. Kendisine Manisa Futbol Kulübü forması altında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Birama Toure kimdir?

Manisa Futbol Kulübü’nün yeni transferi Birama Toure, 6 Haziran 1992 yılında Mali’de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Fransa ekibi AS Beauvais takımında başlayan Toure, burada sergilediği başarılı performansla Nantes’a transfer oldu. Nantes’ta yükselişini sürdüren tecrübeli orta saha 2016-2017 sezonunda Belçika’nın önemli kulüplerinden biri olan Standard Liege’ye imza attı. Auxerre formasıyla da top koşturan Toure, 2023-2024 sezonunda Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Riyadh takımına transfer oldu. 2024-2025 sezonun ilk yarısında Fransa Ligue 1 ekibi Montpellier forması giyen Toure, kariyerinde 415 resmi maça çıktı ve 13 gol, 7 asistlik performans sergiledi.