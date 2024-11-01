Pendik’te yaşayan ve bir zamanlar mahallede break dans yapan Fatih Bayrak, 2016 yılında geçirmiş olduğu şeker hastalığı nedeniyle sol bacağını kaybetti, 2020’de girdiği bir ameliyatta ise sağ bacağını kullanamaz hale geldi. Yıllardır el değneklerine mahkum olan Bayrak, "Engelsiz yaşam" için yetkililerden yardım bekliyor.

İstanbul’un Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan Fatih Bayrak (56), 2016 yılında şeker hastalığı nedeniyle sol bacağını kaybetti, 2020’de damar tıkanıklığı için girmiş olduğu operasyonda ise sağ bacağında şekil bozukluğu meydana gelen Bayrak, artık hareket edemez hale geldi. Emeklilik maaşıyla geçinen, pahalı yaşam şartlarından dolayı el değnekleriyle yetinmeye çalışan Bayrak, evden dışarı çıkamıyor.

Yaşadıklarını anlatan Fatih Bayrak, ’’2016 yılında damar tıkanıklığı nedeniyle bacaklarım kesildi. Önce sol bacağım kesildi, dört yıl sonra da sağ bacağımdan ameliyat oldum. Sağ bacağım kesilmedi ama ameliyatla baldırımdan damar alıp yerine diktiler, damarları yenilediler. Sol bacağımı ise hastanede iltihap kaptığı için doktorlar kesmek zorunda kaldı. Sağ bacağımda damar tıkanıklığı başlamıştı, bu yüzden baldırımdan parça alıp diktiler. Yan basıyordu, bunun sebebi korseden kaynaklanıyordu. 2020’de bir korse aldım ve onun yüzünden bacağım yamuldu’’ şeklinde konuştu. Dışarı çıkıp yürümek, bir şeyler yapmaya çalışmak zor. Dışarı çıkıyorum ama zorlanıyorum çünkü akülü arabam yok. Arabam vardı ama arızalandı, joystick ve tekerlek sistemi bozuldu. Tamir ettirmek istesem çok para tutuyor ve benim bütçem buna yetmiyor" dedi.

’’Neşeli bir hayatım vardı, break dans yapar arkadaşlarımın yüzlerini güldürürdüm’’

Önceki hayatını anlatan Bayrak, ’’Daha önce neşeli bir hayatım vardı. Ayaklarım kesilmeden önce, her şey çok güzeldi, hayat doluydum. Herkesi neşelendirirdim. Espri yapmayı çok severdim, hala da severim. Hayata küsmedim, yaşam nasıl gidiyorsa ben de devam ediyorum. Kahveye giderim mesela, arkadaşlarım “Ooo bizim çorbacı geldi!” derler. Yüzlerine bakarım, neşeleri yerinde değilse hemen ortamı değiştiririm, break dans ve disko dansa başlarım. Beni gören “Bizimki yine şova başladı!” derdi. Hep böyleydim.’’ diye konuştu. Vücudundaki yaralar, sedef hastalığı ve diğer sağlık sorunlarıyla mücadele eden Bayrak, ’’Bana şu anda annem bakıyor, 80 yaşında. 6-7 yıldır zorlanıyor, yaşlandıkça işleri daha da zorlaştı. Benimle ilgilenmeye çalışıyor ama artık yaşının etkilerini hissediyor. Banyomu, ihtiyaçlarımı hep o hazırlar. Tedavi konusunda da sıkıntı yaşıyorum, sedef hastalığım bir türlü iyileşmiyor. Biraz param olsa, Sivas’a, Kangal Balıklı Kaplıcaları’na gidip en azından bir şifa bulmaya çalışırdım, sonra da Allah’ın izniyle evime dönerdim" şeklinde konuştu. Akülü sandalyeye ihtiyacı olduğunu belirten Bayrak, ’’Dışarı çıktığımda bir yere gidemiyorum, hiçbir yere hareket edemiyorum. Akülü bir sandalyem olsa hayatım kolaylaşır’’ dedi.

"Eve mahkum kaldı"

Fatih Bayrak’ın komşusu Ünsal Kuş ise "Fatih Ağabey’i yıllardır burada tanıyorum. Esnaf olarak sürekli gelip gidiyor. Yıllar önce yaşadığı bir olay nedeniyle ayaklarında problem var. Bir süre öncesine kadar tekerlekli sandalyesi vardı; bu sayede dolaşabiliyor, stresini atabiliyordu. Son bir iki aydır gördüğüm kadarıyla yaya olarak koltuk değnekleriyle sağa sola gitmeye çalışıyor. Zaten ayağını görmüşsünüzdür, yürümeye pek müsait değil. Biz kendi aramızda ona yardımcı olmaya çalıştık ama elimizden gelen yetersiz kalıyor. Üst düzey kişilerin bu görevi devralması gerekiyor. Eskiden danslar falan yapıyormuş, ama şimdi eve mahkum kaldı. Arabası bozulduktan sonra tamamen eve mahkum oldu. Bastonla yürüyor ama bu onun için yeterli değil, ayağını yere basamıyor ve bu durum onun için büyük bir işkence" ifadelerini kullandı. Hayatını biraz olsun kolaylaştırmak için akülü sandalye ve tedavi desteği bekleyen Bayrak, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım talep ediyor.