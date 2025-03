Bir zamanlar her evin vazgeçilmezi olan ve ışık kaynağı olarak kullanılan gaz lambaları, şimdi hem nostalji hem de süs ürünü olarak tozlu raflarda meraklısını bekliyor.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte eskiden kullanılan bir çok ürün nostalji olarak tozlu raflarda yerini alıyor. Kasetçalar, el değirmeni, el yapımı duvar saatleri gibi eskiden her evin vazgeçilmezi olan gaz lambaları ve gemici fenerleri de şimdilerde nostalji ürünü olarak tozlu raflarda meraklısını bekliyor. Eskiden her evin ışık kaynağı olarak kullanılan gaz lambaları ve gemici fenerleri günümüzde ihtiyaçtan çıkıp bir dekor eşyasına dönerken, özellikle balkon ve bahçe süslemelerinde tercih ediliyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan ve emekli olduktan sonra çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren emekli polis memuru Mustafa Demirel ise açtığı antika dükkanında sergilediği gaz lambalarına ilginin arttığını belirtti. Tarihi Hasır Pazarı içerisinde açtığı 5 metrekarelik dükkanında, hatıralarla dolu antika eşyaların tamirini yapan Demirel, eskiye özlem duyanların gaz lambalarını kullandığını ancak daha çok dekoratif amaçlı tercih edildiğini belirtti.

Eski dönemlerde dışarıda gemici feneri evlerde ise gaz lambaları ya da lüks denilen ispirtolu lambaların kullanıldığını ve ışık kaynağı olarak her evde mutlaka bulunduğunu belirten Demirel, teknoloji ile birlikte unutulan ve tozlu raflara kaldırılan gaz lambalarının günümüzde yeniden ilgi görmeye başladığını ifade ederek "Artık gaz lambaları kullanım amacını aşsa da dekoratif olarak tercih ediliyor. Bu sebeple ilgi de her geçen gün artıyor. Nostaljik bir eşya olmaması sebebiyle de tercih edenler oluyor. Şu an ürünlerin kalitesi, eskiliğine göre fiyatları değişirken gaz lambaları 450 TL’den başlıyor, gemici fenerleri ise 800 TL’den başlıyor" dedi.