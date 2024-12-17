Ankara’da yaklaşık bir yıldır aranan 17 yaşındaki lise öğrenicisi genç kız, polis ekiplerince Kırıkkale’de bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’da yaşayan 17 yaşındaki D.Y., çeşitli sebeplerle çocuk esirgeme yurduna yerleştirildi. Bir süre sonra yurttan kaçan D.Y. için ailesi ve resmi kurumlarca kayıp ihbarında bulunuldu. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde genç kızın Kırıkkale’de olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince Yenimahalle Mahallesi 290. Sokak’taki bir apartman dairesinde bulunan genç kız koruma altına alındı.