Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnme Merkezi’nde yapılan hızlı ve etkin müdahale ile beyin damarlarında tıkanmaya bağlı ortaya çıkan ve ölüme bile yol açabilen inme rahatsızlığını başarıyla tedavi ediliyor.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yabalak, 2024 yılında 300’den fazla hastanın tedavi edildiği merkez hakkında bilgi verdi.

İnmenin beyin damarlarında tıkanma ya da kanama sonrası felç ve ölüme neden olan önemli bir sağlık problemi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Ahmet Yabalak, “Tüm dünyada erişkin yaştaki ölümlerin ikinci en sık nedenidir. Erişkin yaştaki nörolojik engelliliğin ise en sık nedenidir. İnmelerin yüzde 80 gibi büyük bir kısmında neden, damar tıkanıklığıdır. Maalesef ki artan hava kirliliği, diyabet, obezite oranı ve yaşam süresinin artması gibi faktörler nedeniyle inme sıklığının daha da artması beklenmektedir” dedi.

“İnme merkezi, inme hastalarının takip ve tedavisinde özelleşmiş merkezlerdir”

İnme Merkezi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yabalak, “İskemik inmenin tedavisinde ilk olarak toplardamar yolu ile verilen trombolitik tedaviler uygulanmaya başladı. Ardından 2015 yılında anjiyo yöntemi ile pıhtı çıkarmanın etkinliğinin bulunması ile iskemik inme artık tedavi edilebilir bir hastalık haline gelmiştir. İnme merkezleri, inme ile başvuran hastalara erken dönemde kateter anjiyografi yöntemi ile pıhtı çıkarma ve damardan kan sulandırıcı tedavilerinin 7/24 esasında uygulanabildiği, inme hastalarının takip ve tedavisinde özelleşmiş merkezlerdir” şeklinde konuştu.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde göreve başladıktan sonra İnme Merkezi ve Nöroloji Yoğun Bakım açılması yönündeki girişimlere başladıklarını söyleyen Yabalak, “Hastane ve üniversite yönetiminin desteği ile de fiziki ve personel hazırlıklarının tamamlanması sonrasında ilk olarak Nöroloji Yoğun Bakım Ünitemiz açılmıştır. 2024 yılında resmi tescil sürecimiz de tamamlanarak Düzce Üniversitesi İnme Merkezi açılmıştır” ifadelerine yer verdi.

“Tedaviler erken dönemde faydalıdır”

İnme Merkezinde erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yabalak, “Bu nedenle inmede tedavide zaman kaybını önlemek için 112 sağlık hizmetleri, hastane acil servisi, inme merkezinde görevli doktorlar, anjiyografi ünitesi personeli ve inme merkezi hemşire ve hasta bakım personelleri koordineli bir şekilde çalışmalıdır. İlimiz özelinde de 112 başhekimliğinin de desteği ile İnme Merkezimizin açılış süresince 112 personeline eğitimler verilmiştir. Hastaneye başvuru sonrası hastane içi inme hastasının yönetimi ile ilgili algoritma oluşturulmuş ve ilgili birimler ile paylaşılmıştır. Acil Serviste yapılan radyolojik görüntülemeler sonrasında hastalara uygun tedavilerin kararı alınarak, işlem gerekli olan hastalar anjiyo yolu ile pıhtı çıkarma işlemine alınmaktadır. İşlem sonrasında inme merkezinde inme hastaları, takip ve tedavisi konusunda özelleşmiş hekim ve hemşirelerce takip edilmektedir” şeklinde konuştu.

Merkezde 1 yılda 385 hasta tedavi edildi

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnme Merkezi’nde 2024 yılında toplam 385 hastanın yatırılarak tedavi aldığını dile getiren Doç. Dr. Ahmet Yabalak, “Bu hastalardan büyük damar tıkanıklığı olan ve anjiyo yöntemi ile pıhtı çıkarma işlemine uygun olan 63 hastada mekanik trombektomi işlemi uygulanmıştır” ifadelerini kullandı.

İnme tedavisinin, 112 ekibinden hastanın inme merkezine yatışına kadar tüm basamaklar dahil, önemli bir ekip işi olduğunun altını çizen Ahmet Yabalak, “İnmede anjiyo yöntemi ile pıhtı çıkarma işlemi büyük damarlarda tıkanıklık olan hastalarda uygulanabilecek olan bir tedavidir. İlk 6 saat içerisinde fayda en belirgin iken, uygun olan hastalarda 24 saate kadar tedavi uygulanabilmektedir. Beyin büyük damarlarının tıkanıklıklarında damardan kan sulandırıcı ve pıhtı çıkarma işlemi yapılmaz ise, inme sonrası bağımsız hayatını sürdürebilecek hale gelme oranları yüzde 20’lerde iken, bu tedaviler sonrası oran yüzde 50’lere çıkmaktadır. 2024 yılında Hastanemizde trombektomi işlemi yaptığımız hastalarında yüzde 55’i inme sonrasında bağımsız hayatını sürdürebilecek hale gelmiş ve bu durum özveriyle çalışan tüm ekibimizi mutlu etmiştir” dedi.

113 hastaya anjiyografi ya da stentleme işlemleri yapıldı

İnme Merkezinde acil tedaviler dışında beyin damarlarındaki darlıkların, genişlemelerin kateter anjiyografi yöntemi ile tanı ve stentleme gibi yöntemlerle tedaviler de uygulandığına vurgu yapan Doç. Dr. Yabalak, 2024 yılında acil işlemler dışında 113 hastaya da anjiyografi ya da stentleme işlemleri yapıldığı bilgisini verdi.

İnme tedavisinde son yıllarda yapılan önemli gelişmeler hakkında da bilgi veren Yabalak, “İnme gibi doğal gidişatı kötü olan bir hastalık, 2015 yılından itibaren pıhtı çıkarma işleminin etkinliğinin gösterilmesi ile tedavi edilebilme ihtimali olan bir hastalık haline gelmiştir. Zamanla hangi hastaların bu işlemlerden fayda göreceği ve hangi işlem teknikleri ve malzemelerle başarı oranının artacağı konusunda bilgi birikimi artmıştır. Kliniğimizde de literatür ve güncel teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde tedaviye uygun olan hastalarda işlemler başarı ile uygulanmaktadır” dedi.

“Ekibimizi güçlendirerek hizmet vermeye devam etmeyi amaçlıyoruz”

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnme Merkezi’nin artık birinci yılını doldurarak olgunlaştığını ifade eden Doç. Dr. Ahmet Yabalak, “Bundan sonraki süreçte ilimizde inme geçiren ve tedavi edilme şansı olan hastaları tedaviye ulaştırmaya devam etmeyi, çevre illerin 112 sağlık hizmetleri ile koordinasyon sağlayarak gerekli durumlarda il dışından hastalara da hizmet verebilmeyi ve ekibimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde açıklamasını tamamladı.